- Restrictiile la pasapoarte pentru peste 180.000 de persoane cu legaturi cu clericul stabilit in SUA acuzat de tentativa de lovitura de stat din 2016 din Turcia vor fi ridicate "in cateva zile", a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit dpa. Guvernul a introdus restrictii…

- Peste 18.000 de persoane au fost concediate in Turcia in baza unui decret publicat duminica in Jurnalul oficial. Intre cei concediati se afla numerosi membri ai fortelor de ordine si profesori, transmit AFP si Reuters. In decret se regasesc numele a 18.632 de persoane, dintre care peste…

- Guvernul a introdus restrictii pentru 181.500 de membri ai familiilor sustinatorilor clericului islamist Fethullah Gulen pentru a-i impiedica sa paraseasca tara, ca parte a unor epurari ce au urmat puciului esuat. Ankara considera ca miscarea globala a lui Gulen este o organizatie terorista,…

- Dupa decizia Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial pe 31 mai 2018, in care se precizeaza ca reorganizarea Regiei Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) in societate pe actiuni este neconsitutionala, Guvernul a dat Ordonanta de urgenta pentru legalizarea statutului acesteia. EDP a devenit…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut sâmbata cetatenilor turci sa-si schimbe valuta în lire turcesti, pentru a ajuta moneda nationala ce s-a depreciat puternic în ultimele saptamâni, transmite AFP. „Fratii mei, aceia dintre voi care au euro…

- Politia turca a arestat joi 65 de suspecti intr-o operatiune care vizeaza membri ai fortelor aeriene acuzati de legaturi cu clericul Fethullah Gulen, despre care regimul de la Ankara sustine ca a orchestrat puciul esuat din iulie 2016, scrie agerpres.ro.

- Procurori turci au ordonat arestarea a 70 de ofiteri ai armatei pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA si pe care Ankara il acuza de orchestrarea unei tentative esuate de puci in iulie 2016, a relatat vineri cotidianul Milliyet, citat de Reuters. Potrivit publicatiei,…