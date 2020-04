Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni seara ca in viitorul weekend va fi impusa o interdictie de circulatie a persoanelor in 31 de orase si provincii din Turcia in scopul limitarii raspandirii noului coronavirus, informeaza dpa, preluata de Agerpres.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni ca este "inacceptabil" ca Turcia sa faca presiuni asupra Uniunii Europene "pe spatele refugiatilor", deschizand frontierele sale cu Grecia, relateaza AFP si Reuters. "Este inacceptabil ca presedintele (Recep Tayyip) Erdogan si guvernul sau…

- Procurorii turci care efectueaza o ancheta la Ministerul Justitiei si in interiorul armatei au ordonat marti arestarea a 228 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua Gulen, despre care Ankara sustine ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din iulie 2016, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In…

- Campaniile recente au dus la tensionarea relațiilor intre Ankara și Moscova, care susțin parți opuse in conflictul sirian. Erdogan a reiterat ca Turcia nu poate face fața unui nou val de imigranți. Acesta a declarat ca Ankara nu va permite noi amenințari la granițele sale, chiar daca trebuie sa recurga…