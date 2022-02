Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la coronavirus, dar ca nu are simptome severe, transmite AFP. “Dupa ce am avut simptome usoare, sotia mea si cu mine am fost testati pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infectie usoara, despre care am aflat ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, 67 de ani, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv cu varianta Omicron a coronavirusului, dar ca nu are simptome severe, informeaza Reuters . Erdogan a precizat intr-o postare pe contul sau de Twitter ca el si sotia sa au simptome usoare, adaugand ca va…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la coronavirus, dar ca nu are simptome severe, transmite AFP. "Dupa ce am avut simptome usoare, sotia mea si cu mine am fost testati pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infectie usoara, despre care am aflat…

- Ministrul Culturii, senatorul Lucian Romașcanu (PSD), anunța joi seara ca a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus dupa ce s-a intors din concediu și ca are „simptome minime”. „Dupa revenirea dintr-un scurt concediu, in vederea reluarii activitaților curente am facut un test RT-PCR…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a fost testat pozitiv covid-19, anunta miercuri seful sau de cabinet, relateaza AFP, potrivit News.ro. ”In urma unor cazuri de contaminare la biroul prezidential si in anturajul sau, presedintele Andrzej Duda a fost testat testat covid-19, un test care s-a…

- Lidera grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), Iratxe Garcia Perez, a anuntat ca a fost testata pozitiv la COVID-19, a relatat duminica politico.eu. ''Voi sta izolata acasa in urmatoarele zile, pentru a ma vindeca'', a scris eurodeputata spaniola…

- Un prim caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului a fost confirmat in Franta metropolitana la un barbat rezident in regiunea pariziana, depistat pozitiv la revenirea dintr-o calatorie Nigeria, a anuntat joi Agentia regionala de sanatate (ARS), transmit AFP si Reuters. Barbatul,…

- Inca doua persoane venite din Africa de Sud, confirmate COVID-19 In afara de jucatorul de rugby confirmat COVID-19, au mai fost depistate pozitiv și alte persoane din avionul care a venit in Romania cu lotul de rugby din Africa de Sud.Este vorba de doua persoane care au fost marți (30 noiembrie - n.red.)…