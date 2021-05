Stiri pe aceeasi tema

- Pretul mediu in sectorul rezidential din Romania ar putea creste in acest an cu 5-10%, factorii cheie care influenteaza piata fiind accesibilitatea, rata de ocupare a fortei de munca si rata dobanzilor, potrivit unui studiu realizat de o companie din sectorul imobiliar. "Apartamentele si duplexurile…

- „Eu am vazut ca presa spune ”esec”. Nu e un esec, infrastructura e in constructie. O parte a ei livreaza rezultate, inca nu a fost instalata componenta Gamma, ultima parte din proiect, dar ea va fi instalata. A fost livrata partial de compania Vega”, a declarat, joi , pentru News.ro,, ministrul Cercetarii,…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri noi obligații pentru agențiile de plasare a forței de munca in strainatate, astfel incat romanii care pleaca la munca in afara țarii sa fie mai bine protejați. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca in strainatate și…

- Dupa un an de pandemie, romanii iși cauta locuri de munca, dar oferta este relativ limitata. Potrivit Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca, la sfarșitul lunii martie erau peste 12.000 de locuri de munca disponibile in țara și alte 1000 disponibile in Europa pentru lucratori din Romania. Oferta…

- Raluca Turcan: „Actualizarea Clasificarii Ocupațiilor din Romania este un pas necesar nu doar din punctul de vedere al legislației muncii, ci și al adaptarii forței de munca la noile cerințe ale pieței. Am abordat aceasta tema impreuna cu colegul meu Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, in cursul intalnirii…

- Costul orar mediu al fortei de munca in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) in 2020 este estimat la 28,5 euro in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene si la 32,3 euro in zona euro, in crestere fata de 27,7 euro in UE si, respectiv, 31,4 euro in zona euro, in 2019,…

- Dintre beneficiarii de ajutoare sociale din Romania 25% au pana in 8 clase, iar 10% pana in 4 clase, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan, la o conferința online organizata de Newsweek pe tema invațamantului profesional. Aceasta a catalogat procentul celor care nu și-au incheiat studiile drept…

