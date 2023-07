Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ambasador al SUA in Romania, Adrian Zuckerman, sustine ca Ucraina „trebuie” sa iasa victorioasa in fata Rusiei in razboiul declansat in luna februarie a anului trecut, potrivit news.ro.Intrebat, duminica seara, intr-o emisiune la Prima News daca crede ca Ucraina va invinge Rusia si isi va…

- In pofida razboiului din Ucraina si a situatiei tensionate privind siguranta deplasarilor, turistii rusi sunt in continuare atrasi in numar mare de ideea de a petrece o vacanta pe tarmul Marii Negre in Peninsula Crimeea, care a fost anexata de Rusia in 2014, informeaza luni DPA.

- Dupa ce a fost la un pas de razboi civil, Rusia ataca furibund in Ucraina. Un tir cu rachete a ucis 10 oameni, printre care trei copii, si a ranit peste 60, intr-un restaurant din Kramatorsk. Kievul este in alerta si la granita de nord, dupa ce mii de mercenari Wagner si-ar fi stabilit o baza operationala…

- Imaginile presupusului atac ucrainean asupra navei rusești au fost publicate joi, dupa ce Ministerul Apararii rus a precizat ca „atacul a fost respins” și toate „dronele inamice” au fost distruse. „Atacul” prezentat de ruși a avut loc miercuri, 24 mai, și au fost implicate trei drone. Rusia a susținut…

- Un proiect de lege privind taxa de restaurant in valoare de 1% din valoare totala a notei de plata a fost inaintat Dumei ruse de Stat, scrie portalul SibReal, care citeaza documentul oficial. Proiectul de lege a fost prezentat de deputații comuniști Mihail Matveev și Viacheslav Marhaev.Taxa ar urma…

- Purtatorul de cuvant al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a declarat ca, in cursul zilei de vineri, Rusia a pierdut cinci vehicule aeriene militare in regiunea rusa Briansk. Potrivit lui Ihnat, din regiunea respectiva, rusii urmau sa bombardeze Ucraina folosind un grup de atac…

- Cotidianul rus Kommersant citeaza surse potrivit carora patru aeronave militare rusești, doua avioane de lupta și doua elicoptere, "ar fi putut fi doborate aproape in același timp in apropierea frontierei ucrainene" in regiunea Briansk. Anterior se anunțase ca s-au prabușit un avion și un elicopter.Potrivit…

- Forțele aeriene ucrainene au afirmat ca au doborat o racheta hipersonica rusa deasupra Kievului. Armata ucraineana a utilizat, in acest scop, sistemele de aparare Patriot americane, recent primite, scrie „The Guardian”.