- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc sambata, 13 mai, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a 8-a din play-off-ul Superligii. Disputa din Banie este extrem de importanta pentru ambele combatante. Liderul are nevoie de un succes pentru a se…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut o interventie la tv in care a dezvaluit ca, in gluma, i-a propus omologului sau de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, sa se ajute reciproc in acest final de sezon. „Eu am convenție cu Rotaru. I-am dat mesaj. I-am zis: ‘Tu ești fratele meu mai mic. Tu o sa ma faci…

- Eugen Neagoe l-a ironizat pe Dan Petrescu la finalul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 1-2, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1. Totul dupa ce oltenii au avut 68% posesie si 15-0 la cornere. „Bursucul” a precizat, la flash-interviuri, ca adversarii i-au pus probleme doar in ultimul…

- Universitatea Craiova si UTA Arad se intalnesc vineri, 10 martie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa 30, ultima din campionatul regular al Superligii. Antrenorul formatiei oaspete, Laszlo Balint, isi doreste enorm ca UTA sa se impuna in jocul din Banie.…

- Eugen Neagoe, antrenorul Universitații Craiova, a prefațat duelul cu FCSB , din etapa 26 din Superliga. FCSB - CS Universitatea Craiova se joaca duminica, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi SPort 1 , Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Neagoe a laudat-o pe FCSB, dar este…