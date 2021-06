Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, de 19 și 23 de ani, au fost prinși in seara zilei de ieri de catre carabinierii Direcției Regionale „Centru” a IGC ce patrulau sectoarele mun. Chișinau. Aceștia aveau droguri asupra lor.

- Apar primele rezultate in ancheta vandalizarii Cimitirului Evreiesc din Ploiești. Polițiștii au identificat 5 tineri banuiți ca ar fi profanat monumentele funerare, iar 3 dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore.

- Doi barbați au fost reținuți, fiind invinuiți de trafic de droguri. Tinerii, in varsta de 30 și, respectiv 35 de ani, sunt originari din Chișinau, și ar face parte dintr-un grup infracțional, implicat in realizarea heroinei in cantitati deosebit de mari.

- Șase tineri drogați, cu varstele cuprinse intre 14 și 32 de ani, au fost identificați in zilele de sambata și duminica de catre angajații Direcției Regionale „Centru” a IGC in municipiul Chișinau.

- Un barbat care deținea droguri asupra sa reținut de carabinieri in capitala. Totul s-a intamplat la data de 8 mai, cand un echipaj de carabinieri al Direcției regionale Centru a IGC, fiind implicat in serviciul de menținere a ordinii publice in sectorul Buiucani al capitalei a observat pe strada Ion…

- Doi tineri, cu varstele cuprinse intre 23 și 38 de ani, originari din capitala, au fost reținuți de un echipaj al Batalionului de patrulare și reacționare operativa al Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, fiind suspectați de furt.

- Un barbat se plimba prin capitala sub influiența substanțelor narcotice, dar și cu doua pachețele de droguri la sine. Cazul s-a intamplat la data de 12 aprilie, pe strada Ion Creanga din mun. Chișinau.

- Doi tineri cu varstele de 25 și 30 de ani, originari din comuna Ghidighici muncipiul Chișinau, fiind banuiți de savarașirea a 3 furturi din locuințe au fost reținuți de catre ofițerii de investigație a inspectoratului de Poliție Buiucai