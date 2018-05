Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de deputati din Franta, Germania si Marea Britanie au trimis o cerere omologilor sai din Statele Unite, prin care ii indeamna sa il convinga pe presedintele Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Consiliul de Securitate al ONU a respins proiectul de rezolutie propus sambata de Rusia, proiect ce condamna SUA, Franta si Regatul Unit pentru loviturile aeriene asupra unor tinte din Siria. In favoarea rezolutiei au votat doar Rusia, China si Bolivia. Alte patru tari s-au abtinut, iar opt au votat…

- Ministerul Apararii din Rusia a emis un comunicat in care sustine ca „peste 100 de rachete de croaziera si de tip aer-sol au fost lansate de SUA, Marea Britanie si Franta de pe mare si din spatiul aerian catre tine militare si civile din Siria“, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

- Accident cumplit in Neamț. 9 persoane au murit dupa ce utilitara care ii transporta a cazut intr-un canal. Martorii spun ca, inainte sa plonjeze in apa, vehiculul a pierdut o roata, in mers. Pasagerii erau muncitori forestieri și se intorceau acasa de la Arad.

- Un avion cu doua motoare s a prabusit sambata pe banda de oprire de urgenta a unei autostrazi din centrul Frantei, provocand moartea celor doua persoane aflate la bord, relateaza AFP.Aparatul, care zbura la o altitudine foarte joasa si al carei pilot pare sa fi pierdut controlul, a lovit un dispozitiv…

- Franța: Stare de alerta. UN NOU ATAC TERORIST . Mai multi morti si raniti.FOTO Ministerul francez de Interne a confirmat ca doi dintre ostatici au fost uciși. O persoana inca mai este ostatica. UPDATE: Potrivit unor informații, se pare ca atacatorul este un cetațean marocan in varsta de 30 de ani.…

- Trei islamisti suspectati de implicare in atentatele comise in august 2017 in orasul spaniol Barcelona, soldate cu moartea a 15 persoane si ranirea altor 130, au fost arestati preventiv marti, in Franta, anunta Ministerul spaniol de Interne, potrivit site-ul cotidianului Le

- Germania si-a suprins vecinii europeni printr-o propunere radicala prin care doreste sa faca transportul public gratuit, pentru a reduce traficul si pentru a se conforma normelor de poluare din Uniunea Europeana, potrivit The Guardian. Decizia vine la doi ani dupa ce scandalul emisiilor…