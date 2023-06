Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de presa al lui Evgheni Prigojin, Concord, a publicat luni un raport al comandantului brigazii de inginerie și deminare a Wagner, in care afirma ca, pe 17 mai, luptatorii Wagner s-au angajat in lupta cu militarii Ministerului rus al Apararii, dupa ce asupra lor s-au tras focuri de arma din…

- Mercenarii rusi din Wagner sunt "inlocuiti" de trupe regulate rusesti la periferia orasului Bahmut din estul Ucrainei, dar luptatorii Wagner raman in interiorul orasului devastat, a declarat joi Hanna Mailar, adjunct al ministrului apararii din Ucraina, relateaza CNN."La periferia Bahmut, inamicul…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, teatrul uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina, potrivit The Guardian.

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui rus Vladimir Putin, a vorbit luni despre decizia fiului sau de a lupta in Ucraina alaturi de mercenarii Wagner, și nu in cadrul forțelor armate ruse, relateaza Interfax.

- Evgheni Prigojin, seful gruparii paramilitare ruse Wagner, a amenintat ca mercenarii din subordinea sa ii vor ucide pe toti ucrainenii cazuti prizonieri, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Trupele ucrainene se pregatesc sa traverseze raul Nipru in regiunea Herson, care a fost anexata ilegal de Rusia in septembrie anul trecut. Guvernatorul interimar instalat de Rusia in acea regiune a anunțat ca unitațile inamice de pe malul drept al raului fac manevre și pregatesc ambarcațiuni pentru…

- Kievul neaga informațiile anunțate de șeful Wagner, Evgheni Prigojin, și afirma ca forțele ruse sunt „foarte departe” de capturarea orașului estic Bahmut, iar luptele continua in jurul cladirii administrative pe care grupul de mercenari a anunțat ca a ridicat steagul rus, relateaza Reuters . Serhiy…

- Mercenarii organizației paramilitare Wagner par sa fi reușit sa arboreze steagul gruparii lor in varful unei cladiri inalte din apropierea centrului orașului ucrainean Bahmut, aflat la acest moment in epicentrul luptelor din Ucraina, arata o inregistrare video geolocalizata, potrivit CNN . O inregistrare…