- Crestinii ortodocsi sarbatoresc peste doar doua zile Paștele, una dintre cele mai importante sarbatori ale lumii. De aproape doua milenii, in Sambata Mare, la pranz, se aprinde Sfanta Lumina de Paste, in mormantul Mantuitorului Iisus Hristos, apoi urmeaza procesiunea prin centrul vechi al Ierusalimului.

- Joia Mare, care se mai numește Joia Neagra sau Joia Patimilor, e o zi importanta, cea a Deniei Mari. Potrivit credintei crestin-ortodoxe, acum ni se aminteste cum Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor, fiind indemnati la smerenie. Tot in Joia Mare se vopsesc ouale in rosu, urmand ca in Sambata…

- Tragedie in familia cunoscutului antrenor de fotbal din Constanta Petre Grigoras, cel care a antrenat in mai multe randuri si FC Farul Constanta, iar in prezent pregateste formatia Foresta Suceava. Fratele sau mai mare, Gheorghe, a murit de coronavirus, la varsta de 59 de ani Gheorghe Grigoras locuia…

- Foresta Suceava s-a impus cu 4-2 (2-1) in meciul amical disputat la finele saptamanii trecute pe terenul sintetic de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, susținut in compania formației Știința Miroslava. Sucevenii au deschis scorul prin atacantul Marin, cu o reluare din apropiere, insa ieșenii au egalat…

- Foresta Suceava lupta in acest sezon pentru promovarea in Liga a II-a, un esalon pentru care, in ultima sedinta a Comitetului Executiv, Federatia Romana de Fotbal a stabilit noi conditii de participare. Astfel, cluburile cu datorii nu vor primi dreptul de a evolua in esalonul secund in sezonul ...

- Foresta a disputat cel de-al doilea meci de pregatire din intersezon ieri dupa-amiaza, pe terenul gruparii de Liga a IV-a Zimbru Siret. Mult mai experimentați, sucevenii s-au impus cu scorul de 7-1, cu ajutorul golurilor marcate de Burghele, Druga, Stanescu, Cerlinca, Cainari, Diallo, Rigoni, respectiv…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a intalnit, astazi, cu jucatorii și antrenorul echipei de fotbal Foresta Suceava. Ion Lungu le-a garantat acestora ca din punctul de vedere al Primariei Suceava sunt indeplinite toate condițiile pentru promovarea in Liga a II-a de fotbal. Lungu a spus ca in ședința de…