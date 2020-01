Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean de 40 de ani, din comuna belcesti, a murit in ziua de Craciun dupa ce si-a bagat o petarda aprinsa in gura. Evenimentul s-a produs cel mai probabil pe fondul consumului de alcool. „In acest caz a fost trimisa o ambulanta, dar din nefericire leziunile provocate de explozie au fost incompatibile…

- O femeie de 41 de ani și copilul ei de 11 luni au fost spulberați de o mașina, joi, in localitatea ieseana Țibana, din județul Iași. Primele cercetari arata ca femeia iși ținea copilul in brațe și a vrut sa traverseze strada prin loc nepermis, potrivit Mediafax.Accidentul a avut loc joi, cand…

- Potrivit medicilor, politraumatismele au fost provocate de o agresiune fizica. Persoanele care l-au batut pe barbat nu au fost inca identificate. "Victima a fost adus intubata si ventilata mecanic pana la Iasi. Diagnosticul e amplu, hematom intracerebral, ruptura de cristalin, fractura faciala, fractura…

- Un student a fost transferat in stare grava, cu elicopterul SMURD, de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. Potrivit medicilor, baiatul ar fi ingerat mai multe comprimate de paracetamol.

- Situație incredibila intr-un mare spital din Iași! O asistenta a dat buzna in biroul managerului și a incercat sa provoace un intreg scandal. Colectivul medical este terorizat de mai mulți ani de atitudinea acestor doua asistente. Iata ce s-a intamplat in birou și cum a incercat acest cadru medical…

- Garda grea la UPU Spiridon in acest weekend. Trei tineri cu varste cuprinse intre 21 si 24 de ani au ajuns la unitatea medicala cu politraumatism. "Doi dintre ei prezentau traumatisme cranio-cerebrale si au fost dirijati catre Neurochirurgie. A treia persoana nu a necesitat internarea. Cei trei au fost…

- O tanara a ajuns in fața magistraților, dupa ce a fost acuzata ca și-a șantajat o colega. Potrivit anchetatorilor, cele doua, inculpata și partea vatamata, sunt studente la UMF Iași. Inculpata este acuzata ca și-a șantajat colega, cerandu-i bani pentru a nu da publicitații un presupus filmuleț cu victima,…

- In timpul lucrarilor pe tronsonul respectiv va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. In alta ordine de idei, in cursul zilei de astazi, 23 octombrie, Citadin SA mai face reparatii pe strada Sf. Theodor, strada…