"Era Putin", sărbătorită de elevii din Siberia printr-o defilare cu portretele președintelui rus Elevii siberieni au marșaluit cu portrete ale președintelui rus Vladimir Putin pentru a sarbatori &"era&" sa în timpul procesiunilor din orașul lor dedicate Zilei Victoriei, a informat joi presa, scrie The Moscow Times.

Copiii din Irkutsk au fost fotografiați ținând poze cu Putin și purtând uniforme în stil militar și berete roșii ale mișcarii patriotice &"Young Army&" formata în 2015 de Putin.

Criticii au acuzat autoritațile ca au militarizat societatea cu mișcarea, o acuzație pe care ministrul rus al apararii a respins-o.

