- Trei persoane au fost la un pas de moarte, dupa ce au ramas cu mașina suspendata pe o stanca din comitatul Santa Cruz, California. Persoanele au fost salvate dintr-o mașina care se clatina peste prapastie. California Highway Patrol a spus intr-o postare pe Facebook ca au fost informați ca o mașina a…

- La varsta de 86 de ani, Florin Piersic inca joaca in spectacole, atat la noi, cat si in strainatate. Cu cateva zile inainte de Craciun, acesta și-a dezvaluit cea mai mare teama asa, anume cea de moarte. ”Eu vreau sa mai traiesc putin! Niciodata nu am spus cum spun alții… Mie imi e frica de moarte! Nu…

- Primul ministru se afla la Paris, unde a predat secertarului general al OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica), Mathias Cormann, un document privind progresele Romaniei pentru aderarea la OCDE.

- Persoanele fizice se pot inscrie de luni, de la ora 10.00, in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice pentru selectarea voucherelor destinate achizitionarii de masini de spalat rufe, masini de spalat vase si frigidere/congelatoare, bugetul total fiind de 25 milioane lei. Ministrul Mediului,…

- Judecatorii Tribunalul București au hotarat, miercuri, sa anuleze dispoziția de detașare a Gabrielei Szabo, semnata de Nicușor Dan, și il obliga pe primarul general al Capitalei sa o reincadreze pe fosta mare atleta a Romaniei in funcția de director general al Clubului Sportiv Municipal (CSM) București,…

- Daca te ghidezi dupa aceste aspecte ai șanse sa iți imbunatațești relația cu banii. Atragi abundența in viața ta și identifici ce o poate menține. Anul nașterii iți arata care sunt acțiunile care stau in calea atragerii bunastarii. Anul nașterii iți arata de ce nu vin banii spre tine Fie ca ne dorim…

- rareș, artistul fenomen al momentului, lanseaza piesa „Greșeli diferite”, o piesa intima ce ne trece printr-un proces de vindecare firesc prin care fiecare dintre noi am trecut in urma unei desparțiri. Dupa lansarea celui mai recent single – “1000 de zile” – piesa inspirata din experiențele anterioare…

- Procesul de selecție a viitorilor astronauți europeni a intrat in faza finala. Conform Agenției Spațiale Europene (ESA), in aceasta perioada are loc ultima etapa eliminatorie, cea in care candidații ramași in cursa susțin interviuri directe cu membrii conducerii ESA, in care le este testat nivelul cunoștințelor.…