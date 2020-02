Era Petrache de la Ilfov, detronată de liberalul Hubert Conducerea PNL Ilfov l-a desemnat joi, 20 februarie 2020, in ședința care s-a desfașurat la Otopeni, pe Hubert Petru Ștefan Thuma candidat al partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov. El a fost ales sa candideze la alegerile din luna iunie a.c. de 51 dintre cei 55 de delegați. Trei au votat impotriva lui, un delegat abținandu-se de la votul care a fost... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

