Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iasi efectueaza investigatii medicale complexe si sunt rezervati in ceea ce priveste starea de sanatate a pilotului ranit in accidentul aviatic care a avut loc sambata, pe timpul unor zboruri de antrenament efectuate deasupra localitatii Fratautii…

- O fetița din Vaslui a murit dupa ce a baut otrava impotriva puricilor. Lasata nesupravegheata, copila de doi ani a inghițit Neostomosan, o substanța extrem de toxica, folosita pentru deparazitarea animalelor. Micuța a fost transportata de urgența la spital, insa medicii n-au mai reușit sa o salveze.…

- O fetita de șase ani a murit spulberata de o masina, in localitatea Corbii Mari, din Dambovita, iar intreaga scenta șocanta a fost surprinsa de o camera de supraveghere amplasata langa locul tragediei.

- Tragedie nemarginita intr-o familie din Galați, care și-a pierdut fiica in varsta de cinci ani, dupa ce a fost lovita de o mașina al carei sofer avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.

- Un barbat in varsta de 72 de ani din localitatea Sic a fost gasit inecat in fantana din curtea casei sale. Medicii nu au putut face nimic pentru el. Macabra descoperire a fost facuta chiar de fiul barbatului. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului…

- Anne Donovan a murit miercuri in urma unui stop cardiac, la varsta de 56 de ani. Decesul a fost confirmat de familie prin intermediul unui mesaj emoționant. Anne Donovan a fost un nume important in baschet. Sportiva este caștigatoare a unui campionat național și a doua medalii olimpice de aur…

- Cireșele sunt printre cele mai iubite fructe ale sezonulului. Bogate in antioxidanți, minerale și vitamine, cireșele au un gust delicios, insa mulți le evita din cauza viermilor care sunt in interior. Atunci cand sunt alese la piața sau la magazin, trebuie sa știți faptul ca cele mai bune…

- Medicii din Dej au fost solicitați sa intervina astazi, in localitatea Nireș, comuna Mica, la un barbat gasit spanzurat. Din pacate, echipajul de pe ambulanța nu l-a mai putut salva. Alarma s-a astazi, in jurul orei 12:00, cand barbatul, in varsta de 82 de ani, a fost gasit spanzurat de clanța ușii…