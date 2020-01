Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentant al Romaniei in 1989 la Viena, Teodor Meleșcanu a respectat intocmai ordinele lui Ceaușescu și a spus ca nu știe nimic despre „așa-zisele” evenimente de la Timișoara și ca oamenii morți erau doar „zvonuri”. Astazi, ajuns președintele Senatului, al doilea om in stat, el spune aceeași minciuna,…

- Mihai Creanga (77 ani), jurnalistul care a condus "Romania Libera", a murit de Craciun. A fost arestat de Ceaușescu și eliberat pe 22 decembrie 1989 ”A murit ziaristul Mihai Creanga. In zi...

- Fostul președinte Ion Iliescu a rememorat, intr-un interviu in exclusivitate, cum a trait Revoluția din decembrie 89, cine au fost teroriștii, de ce au fost executați atat de repede soții Ceaușescu și cum anarhia a fost un pericol real pentru Romania acum 30 de ani.Despre execuția soților…

- Gabriela Nanuș avea doar 17 ani atunci cand a ales sa iasa in strada la Revoluție. Imaginea tinerei blonde fluturand un steag tricolor, cu gaura in mijloc, pe acoperișul cladirii Comitetul Central și in balconul unde Ceaușescu și-a ținut ultimul discurs, avea sa devina una definitorie pentru Revoluția…

- La primele ore ale zilei de 19 Decembrie 1989, muncitorii de la fabricile Elba, 6 Martie, solventul si Azur au declansat actiuni de protest in timp ce strigatele de revolta din zilele anterioare luau amplare. Aproape 100.000 de oameni scandau pe strazile din Timisoara impotriva regimului comunist si…

- Premierul Ungariei Viktor Orban participa la spectacolul susținut de formația Duna – „Libertate `89”, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara (CRAFT), incepand cu ora 19, un spectacol de gala in memoria timișorenilor care s-au ridicat impotriva regimului Ceaușescu acum 30 de ani. La Centrul…

- UPDATE: Viorica Dancila a anunțat, marți noapte, in ședința Comitetului Executiv, ca demisioneaza din funcția de președinte al PSD. Marcel Ciolacu a fost votat președintele interimar al PSD. Viorica Dancila a afirmat ca acest gest nu este unul de „slabiciune”, ci unul de „demnitate”, facut pentru partid.…

- Ati vrea sa revina socialismul nationalist? Ati vrea sa aveti o viata sigura intr-o tara Suverana si stapini in casa voastra? 1. Pe vremea lui Ceausescu, locurile de munca erau asigurate pentru toata lumea, in functie de pregatirea fiecaruia. Au existat cazuri cand oameni fara serviciu au fost luati…