Stiri pe aceeasi tema

- In perioada de boom economic de dupa marea criza, guvernele din Polonia si Ungaria au incercat sa se delimiteze de politicile de la Bruxelles si au sugerat ca au ajuns la nivelul de dezvoltare economica la care nu mai au nevoie de fonduri europene. Pe atunci, a te imprumuta de pe pietele internationale…

- Uniunea Europeana duce „un razboi sfant, un jihad” sub sloganul statului de drept, a declarat politicianul nationalist de dreapta sambata, in fata sustinatorilor din Budapesta, scrie DPA. In același discurs, Viktor Orban a facut o aluzie la posibilitatea ca tara sa sa paraseasca Uniunea Europeana. El…

- Țarile desprinse din fosta Uniunea Sovietica au trecut printr-o perioada cenușie, marcata de dominația grupurilor de oligarhi. Aceste state corupte nu s-au bucurat de benficiile aduse de libertate și democrație, așa cum au facut-o Ungaria sau Polonia, de exemplu, și nici nu au ințeles modul in care…

- Liderii statelor Uniunii Europene nu au reusit sa ajunga la un acord cu privire la modul in care trebuie raspuns la criza fara precedent a gazelor naturale, care a dus preturile la electricitate la un nivel record. Polonia si Cehia au cerut masuri mai puternice pentru a plafona costul certificatelor…

- Planurile Nationale de Redresare si Rezilienta (PNRR) ale Poloniei si Ungariei, inghetate de Bruxelles pe motivul nerespectarii statului de drept, nu vor fi probabil validate anul acesta de Comisia Europeana, a declarat marti vice-presedintele acesteia, Valdis Dombrovskis, potrivit AFP, transmite noi.md…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, raportor al Parlamentului European pentru Mecanismul de redresare si rezilienta, a anunțat miercuri, la Strasbourg, ca Romania va primi pana la sfarsitul anului prefinantarea de 3,8 miliarde de euro, reprezentand 13% din valoarea PNRR, de 29,2 miliarde de euro. Astfel,…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, raportor al Parlamentului European pentru Mecanismul de redresare si rezilienta, a anunțat miercuri, la Strasbourg, ca Romania va primi pana la sfarsitul anului prefinantarea de 3,8 miliarde de euro, reprezentand 13% din valoarea PNRR, de 29,2 miliarde de euro. Astfel,…

- Europarlamentarul social-democrat Carmen Avram sustine ca, la nivel european, PSD a depasit problemele de imagine din era Dragnea. “A fost vorba de niste lideri asupra carora planau acuzatii. Partidul in sine e format din milioane de oameni. Nu poti sa pui anatema asupra a milioane de oameni”, a declarat…