- O adresa transmisa BEC de președintele Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprincu, confirma ca in unele secții s-au gasit in urne mai multe buletine de vot decat persoane care apar pe lista de semnaturi ca au votat. De asemenea, numarul de buletine de vot nule era mai mare decat…

- PSD a cerut Biroului Electoral Central anularea alegerilor sau renumararea voturilor la Sectorul 1, invocand fraudarea alegerilor in defavoarea lui dan Tudorache, insa solicitarea a fost transmisa fix la un minut dupa expirarea termenului legal. In sesizarea in care social-democrații reclama fraudarea…

- Primarul in funcție al Sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache, a anunțat ca a cerut Biroului Electoral Central renumararea voturilor "pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor"."Azi-noapte, am solicitat Biroului Electoral Central renumararea voturilor. Imi doresc transparența totala,…

- USR-PLUS acuza PSD ca a fraudat alegerile la Primaria Sectorului 1, prin intocmirea unor false procese verbale. Marcel Ciolacu, președintele PSD, considera ”tampenie” acuzația adversarilor sai, deși Poliția a ridicat diverse acte și a audiat și cateva persoane. Ciolacu a precizat, la Romania TV,…

- Clotilde Armand, candidata USR-PLUS si PNL pentru Primaria Sectorului 1, ar avea un avans de aproape o mie de voturi fata de Dan Tudorache in cursa pentru primaria de sector, au precizat surse politice petntru „Adevarul”. Anterior, candidatul PSD anuntase ca potrivit numaratorii paralele a partidului…

