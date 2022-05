Stiri pe aceeasi tema

- Primirea pe care cetațenii din Europa Centrala și de Est au aratat-o prima data refugiaților ucraineni se diminueaza incet-incet, in special in țarile mai pro-ruse, cum ar fi Slovacia și Bulgaria, unde „privilegiile” refugiaților sunt criticate, iar acum se fac comparații cu criza refugiaților din 2015.…

- Primirea calduroasa pe care cetațenii din Europa Centrala și de Est au aratat-o pentru prima data refugiaților ucraineni se diminueaza incet-incet, in special in țarile mai pro-ruse, precum Slovacia și Bulgaria, unde "privilegiile" refugiaților sunt criticate, iar acum se fac comparații cu criza…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut ieri ca țarile UE sa impuna embargo la importurile de petrol din Rusia și la companiile care il transporta, iar acest lucru divizeaza deja Europa. Sunt țari care accepta pe loc, cu precadere cele aflate fizic mai departe de Rusia, și țari…

- Prima doamna Jill Biden va vizita Romania și Slovacia in perioada 5-9 mai pentru a se intalni cu membri ai serviciilor americane și cu personal din ambasade, precum și cu parinții și copiii ucraineni refugiați, lucratori implicați in acțiuni umanitare și profesori, a anunțat luni biroul sau, potrivit…

- Noua tari din Europa centrala si de est, intre care Romania, vor cere inainte de finele lunii aprilie ajutor financiar de la UE pentru gazduirea de refugiati ucraineni, potrivit unui comunicat publicat joi la Praga. Este vorba de Republica Ceha, Polonia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Romania si cele…

- Grupul consilierilor municipali USR Constanta au transmis in cursul zilei de 08.03.2022 doua adrese catre institutiile abilitate, pentru a interveni in cazul crizei refugiatilor din Ucraina aflati in judetul si municipiul Constanta.Potrivit unui comunicat al USR Constanta, prima adresa a fost facuta…

- Peste 1,7 milioane de ucraineni au fugit din țara in Europa Centrala de cand Rusia a invadat Ucraina, a transmis Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Compania aeriana europeana low-cost Wizz Air a anunțat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca ofera 100.000 de locuri gratuite pentru zborurile pe distanțe scurte pentru refugiații ucraineni. Compania aeriana cu sediul in Ungaria iși asuma astfel angajamentul sa ii ajute pe refugiați pentru a ajunge…