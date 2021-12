Stiri pe aceeasi tema

- Liderii a 15 partide de extrema dreapta si conservatoare, printre care formatiunea Adunarea Nationala a politicienei franceze Marinei Le Pen, care au semnat in iulie o declaratie comuna in vederea crearii unei aliante in Parlamentul European, urmeaza sa se intalneasca vineri si sambata la Varsovia,…

- Zeci de mii de persoane au marsaluit joi pe strazile din centrul orasului Varsovia pentru a marca Ziua Independentei Poloniei. Manifestatiile au fost conduse de grupurile de extrema dreapta care au cerut din partea autoritatilor sa consolideze mult mai bine granitele statului, scrie The Guardian.

- Germania a inregistrat sambata cea mai mare incidența a infecțiilor cu coronavirus de la jumatatea lunii mai, dupa ce a atins pragul de 100 de cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele șapte zile, prag care reprezinta criteriul pentru impunerea unei carantine stricte, relateaza Reuters . Cu toatea…

- Liderii europeni au jucat joi seara cartea destinderii cu Polonia, în conflict cu Bruxellesul privind independenta justitiei si primatul dreptului european, rezervându-si, în acelasi timp, posibilitatea de a lua masuri ulterior, comenteaza AFP, preluata de Agerpres. Criza energetica,…

- Candidata de extrema dreapta la alegerile prezidentiale din Franta, Marine Le Pen, a declarat joi ca daca va fi aleasa anul viitor va pune capat tuturor subventiilor pentru energie regenerabila si va inlatura turbinele eoliene din Franta, relateaza Reuters. Marine Le Pen, care va fi candidata…

- Un curent de stanga bantuie Europa, zic meteorologii politici din țarile occidentale. Batranii conformismului dogmatic nu pricep ca patriile sunt diferite. Barometrele indica cer variabil, dar sunt unii care se caznesc sa ne convinga ca vin ploile nordice. Totul se judeca pe baza de curent. Adica de…

- Marine Le Pen se va retrage temporar, duminica, din functia de presedinte al partidului francez de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), pentru a avea mai mult timp pentru campania sa electorala, informeaza dpa, potrivit agerpres. Le Pen va candida in alegerile prezidentiale din Franta anul viitor,…

