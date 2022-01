Un grad in minus in casa ar putea duce la o scadere de șapte procente a facturilor la incalzire. Un studiu recent arata ca romanii prefera sa aiba mai multe grade in locuința in comparație cu alți locuitori din Europa. In timpul sezonului rece, romanii prefera sa-și incalzeasca locuințele pana la o temperatura de 22 de grade, arata un studiu realizat recent de Unlock Research și comandat de Societatea Omului Sanatos. „Romanii prefera temperaturi mai ridicate in casa, poate și pentru ca foarte multa vreme am stat la frig și dupa ce stai mult la frig, incepi sa te gandești ca e foarte bine la caldura…