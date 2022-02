Stiri pe aceeasi tema

- Am cateva zile de concediu (o restanța de anul trecut), așa ca ma delectez cu lecturi de placere. Una dintre acestea a fost „Domni și Doamne”, cartea Martei Petreu, o scriitoare la care țin foarte mult. Din multe motive, și nu am sa le inșir chiar pe toate, ținand de opera ei, dar și pentru […] Articolul…

- La patru zile dupa ce au trecut in debutul returului cu 3-2 de Dacia Mioveni, bacauancele s-au impus cu același scor și la Cluj, contra celor de la ACS Volei Cristina Pirv Turda, intr-o restanța din etapa a zecea. Sambata, de la ora 13.00, Faleș și compania vor juca tot la Cluj, cu „lanterna roșie”…

- Reprezentanții elevilor din Constanța, București și Ilfov, Timiș, Maramureș, Valcea, Dambovița, Bacau, Arad, Vrancea, Cluj și Tulcea solicita primariilor din județele lor sa prioritizeze educația in contextul adoptarii bugetelor locale! In contextul inceputului anului calendaristic, a inceput tot odata…

- Supremația berii artizanale pare sa se fi incheiat, dupa cațiva ani de dominație, iar cocktail-urile reincep sa caștige teren. Ca in moda, insa, tendințele sunt ciclice. Boom-ul berariilor reapare la intervale, pentru ca mai apoi sa se stinga, lasand locul altor bauturi alcoolice. Știm cu toții de berariile…

- Un urias scandal zguduie in aceste zile tabara rosie din jurul Antenei 3 sau, mai degraba, tabara fostilor invitati de casa ai Antena 3. Radu Tudor, realizator de seama la Antena 3, este acuzat de Sorin Rosca Stanescu, Mirel Palada si Liviu Alexa (fost presedinte PSD Cluj) ca a incasat peste 2 milioane…

- Intalnirea dintre reprezentanții noului guvern și membrii Federației Patronale a Industriei Ospitalitații (FIO) va avea loc pe 7 decembrie la Hotel Ramada, in Craiova. Patru miniștri au raspuns invitației lansate de federație in parteneriat cu Primaria Craiova. Federația Patronala a Industriei Ospitalitații…

- † DUMINICA 1 din Advent Odata cu aceasta duminica ce urmeaza, sfanta Biserica incepe un nou an liturgic, fiind si cea dintai zi din calendarul bisericesc. In aceasta prima duminica din Advent, viata crestinului este pusa sub semnul asteptarii. Asteptarea celei de-a doua venire a lui Cristos: in trup…

- Colecționarii Vasile Doroș și Gheorghe Ardeleanu, din Bacau, au fost premiați la ediția din 2021 a Campionatului European de Maximafilie, care a avut loc la Valenciennes (Franța). Vasile Doroș a prezentat exponatul „Impresionismul, dezvoltarea sa in Franța”, care a obținut medalia Vermeil mare, iar…