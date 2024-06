Epuizare termică, deshidratare, insolație. Primul ajutor! Epuizare termica, deshidratare, insolație. Sunt principalele efecte ale caniculei cu repercusiuni grave asupra sanatații, care pot fi prevenite prin acordarea primului ajutor. Epuizarea termica sau extenuarea este o afecțiune medicala, care se manifesta prin transpirație excesiva, amețeli, sete, slabiciune, dureri de cap și stare generala de rau. Unele persoane pot prezenta și tahicardie, adica creșterea […] The post Epuizare termica, deshidratare, insolație. Primul ajutor! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

