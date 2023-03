Comisia de Buget din Parlamentul European a decis ca Parchetul European (EPPO) condus de fosta șefa DNA Laura Codruța Kovesi sa investigheze cazurile in care sunt ocolite sancțiunile impuse Rusiei in urma invaziei Ucrainei. Votul a fost dat pe propunerea Comisiei Europene, facuta in decembrie anul trecut, și inaintata Parlamentului European și Consiliului UE. Parchetul […] The post EPPO ii va putea ancheta pe cei care submineaza sancțiunile impuse Rusiei. Unda verde din Parlamentul European appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .