Epopeea Ioan Niculae s-a încheiat! Totul s-a întâmplat la OTOPENI Omul de afaceri Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogați romani, a fost arestat pe aeroportul internațional Henri Coanda. Era dat in urmarire naționala, pentru ca trebuie sa execute 5 ani de inchisoare. Niculae a anunțat ca este in Italia și ca se va preda astazi - ceea ce s-a și intamplat. TAIEREA BANILOR este o prioritate. Rareș Bogdan se REVOLTA Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogați romani, a fost dat in urmarire, dupa ce politistii nu l-au gasit acasa. Ei aveau sarcina sa puna in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, dupa ce Niculae a fost condamnat, definitiv,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

