- Compania Nationala de Investitii (CNI) va finanta constructia unui laborator de microbiologie pentru Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Mavromati" Botosani, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de Consiliul Judetean (CJ) Botosani. Potrivit sursei citate,…

- Licitația pentru acordarea de licențe pentru spectrul radio necesar implementarii serviciilor 5G este programata în trimestrul trei al anului viitor, se arata în planul de acțiuni scos în dezbatere publica luni de arbitrul telecom (ANCOM). Autoritațile estimeaza ca ar putea atrage…

- Alocarea de fonduri la solicitarea administratiilor publice locale, facute in conditiile legii, are in continuare culoare politica. La inceputul toamnei, prin doua hotarari de guvern, Guvernul Citu a virat bani fara menajamente exclusiv pe acest criteriu. Astfel, in judetul Iasi, acolo unde sunt primari…

- Antibiotice a castigat licitatia organizata de autoritatile din Regatul Unit al Marii Britanii pentru 5 medicamente antiinfectioase injectabile destinate spitalelor folosite inclusiv in tratamentul suprainfectiilor bacteriene asociate Covid 19.Compania Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata…

- Compania de Apa "Somes" SA beneficiaza de o finantare de aproape 100.000.000 de lei, din fonduri europene, pentru reabilitarea retelei de apa din Cluj-Napoca, iar in acest sens a publicat pe SEAP anuntul pentru achizitionarea lucrarilor de executie, potrivit Agerpres. "100.000.000 de lei,…

- Compania de Apa „Someș” S.A., societate in cadrul careia Consiliul Județean deține calitatea de acționar majoritar, a publicat in S.E.A.P (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul privind achiziționarea lucrarilor de reabilitare a rețelelor de apa și canalizare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

- Doi preoți din Botoșani sunt acuzați ca le-au cerut credincioșilor vaccinbați sa plece din biserica și le-au smuls maștile de protecție. Autoritațile sanitare au deschis o ancheta in acest caz.