- S-au format cozi la vamile din vestul țarii Foto: Petcu Marcela. Transportatorii de marfuri au așteptat zeci de minute la vamile din vestul țarii, marti noaptea, pentru ca sistemul informatic din Ungaria nu a funcționat. Situația a fost rezolvata miercuri dimineața, dar înca este…

- Un barbat de 30 de ani, din Deva, a fost retinut de politisti fiind acuzat de spalare de bani si trafic de mercur, el fiind suspectat si de detectii si sapaturi neautorizate in situri arheologice datand din epoca bronzului si din perioada romana. The post Vanator de comori din vestul țarii, prins de…

- Printre județele vizate de numara și Clujul.Vremea se va raci brusc și accentuat in toate regiunile, astfel incat in cursul nopții de joi spre vineri (11/12 februarie) va fi ger in vestul, nordul,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O adolescenta de 15 ani, Antonia Mariana Calau, din Ciumeghiu, este cautata de familie si de politisti dupa ce a plecat de acasa... The post Ați vazut-o? O adolescenta de 15 ani din vestul țarii a disparut de acasa appeared first on Renasterea banateana .

- Autoritațile anunța cu au fost reluate cautarile copilului de 7 ani, disparut in urma cu o saptamana pe drumul catre o stana. La cautare participa polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari. Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri, padurari și voluntari participa sambata cu mai multe mașini la acțiunea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o informare de ninsori si vant puternic pentru regiunile vestice, nordice si centrale, inclusiv in zonele montane, valabila pana vineri dimineata.

- Mai multe piețe din Arad, care au fost inchise de autoritați din cauza pandemiei noului coronavirus, au fost redeschise... The post Piețe din vestul țarii, redeschise de autoritați appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au anunțat, in urma cu scurt timp, un cod portocaliu de vreme severa imediata in județele Caraș-Severin și Hunedoara. Precipitații vor cumula peste 25-35 l/mp dupa ce in zona avertizata s-au cumulat in jur de 50 l/mp. La peste 1800 m, intensificari ale vantului cu viteze de peste 90 km/h…