Epoca Merkel s-a încheiat. Ce lasă în urmă? Au trecut 16 ani de când este cancelar. Exista o întreaga generație de germani care nu cunosc un alt șef de guvern. Dincolo de reformele pe care le lasa în așteptare în Germania, cum ar fi digitalizarea, Angela Merkel a fost, fara îndoiala, una dintre figurile cheie din știrile internaționale din ultimii ani. Ascultata, admirata și temuta, conducerea sa a influențat și condiționat cursul Europei și, de asemenea, al unei bune parti a lumii, consemneaza postul de radio spaniol Cadena Ser, citat de Rador.



Angela Merkel, absolventa a Facultatii de Fizica de la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, a avertizat marți ca Europa, care va suporta o "presiune a migratiei progresiva", cu exilul afganilor care fug din țara controlata de talibani trebuie sa se protejeze in fata "riscului terorist",…

- Migrantii care se stabilesc în Germania sunt germani chiar daca au nume straine, a spus marți cancelarul german Angela Merkel, facând o referire subtila la obiceiul germanilor albi de a-i întreba pe turcii nascuti în Germania de unde provin, transmite Reuters, potrivit News.ro„Integrarea…

- Spatiul de libera circulatie „Schengen nu este functional in acest moment”, a declarat sambata premierul ceh Andrej Babis, intr-un interviu acordat ziarului Pravo, el argumentand ca acordul privind acest spatiu incheiat in anul 1985 nu este in masura, cu membrii sai actuali, sa-si indeplineasca misiunea…

- „Uniunea Europeana si tarile vestice nu pot spune «lasati ca Turcia sa fie un amortizor»”, a avertizat principalul consilier al presedintelui turc Recep Erdogan, Ilnur Cevik, miercuri, 25 august, intr-o reacție pentru BBC. Acesta a subliniat ca tarile europene nu se pot baza pe Turcia sa gestioneze…

- Schimbarile climatice vor face ravagii in Europa: Incendii, inundații și dispariția unor zone de coasta, tot mai frecvente Schimbarile climatice vor face ravagii in Europa: Incendii, inundații și dispariția unor zone de coasta, tot mai frecvente Grupul interguvernamental de experți al ONU insarcinat…

- Turcia va putea sa-si exercite influenta asupra rutei migratorii care pleaca din Libia datorita prezentei sale puternice in aceasta tara, a avertizat joi seful diplomatiei europene intr-un interviu pentru cotidianul El Pais, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Turcia este in prezent foarte prezenta…

- Turcia va putea sa-si exercite influenta asupra rutei migratorii care pleaca din Libia datorita prezentei sale puternice in aceasta tara, a avertizat joi seful diplomatiei europene intr-un interviu pentru cotidianul El Pais, relateaza AFP. "Turcia este in prezent foarte prezenta in Libia si a devenit…

- Un alt decret, care a fost publicat vineri, se refera la acordarea cetateniei moldovenesti, transmite Infotag. Acesta va fi oferita la 32 de straini, in principal imigranti din Siria, Turcia, Libia, Yemen, care au ales sa locuiasca in Moldova. Al treilea decret se refera la restabilirea cetateniei moldovenesti…