- Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel l-a numit sambata pe ministrul turismului Manuel Marrero Cruz in functia de premier, primul de peste patru decenii, in baza unei constitutii care incearca sa descentralizeze rolul fostului lider Fidel Castro, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.Manuel…

- Presedintele libanez, Michel Aoun a amanat consultarile cu parlamentarii pentru a desemna un nou premier cu o saptamana, pana la 16 decembrie, a anuntat duminica presedintia, relateaza Reuters. Consultarile, care fusesera programate pentru luni, au fost amanate dupa ce Samir Khatib si-a retras candidatura…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. France 24 anticipa rezultatul scrutinului, in materialul in care informa despre scrutinul de astazi. "Actualul președinte al Romaniei, Klaus Iohannis, pare ca va fi reales in urma celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale de duminica, ceea ce ar confirma traiectoria…

- Liderul Partidul Comunist Cubanez, Raul Castro, presedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, si presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, au transmis ca sanctiunile SUA nu fac decat sa le intareasca hotararea de a ramane uniti si de a sprijini schimbarile sociale in regiune, relateaza Reuters. …

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a declarat joi ca obiectivul final al guvernului sau este reinstituirea autoritatii statului in zonele controlate de kurzi din nord-estul Siriei, dupa retragerea brusca a trupelor Statelor Unite, dar a spus ca acest lucru va avea loc treptat, transmite Reuters…

- Presedintele grupului Renault, Jean-Dominique Senard, spune ca este vitala crearea de campioni europeni pentru a face fata concurentei provenite din China. Solutia de viitor pentru Renault ar putea fi fuziunea cu un alt gigant auto mondial, pentru care s-au mai purtat discutii, dar care nu au ajuns…