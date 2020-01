Episodul crunt din viața Cristinei Țopescu. A fost aruncată de comuniști în pușcărie și salvată de Revoluția din 1989 Una dintre cele mai cumplite perioade din viața realizatoarei TV Cristina Țopescu a avut loc intre lunile septembrie și decembrie 1989, atunci cand a fost inchisa in pușcariile comuniste pentru ca a incercat sa fuga din țara. Nascuta la 4 iulie 1960 la Oradea, Cristina Topescu a fost de mica atrasa de mirajul televiziunii. In perioada 1970-1979 a aparut la numeroase emisiuni de copii si tineret, dupa care i-a fost interzis sa mai intre in TVR, din cauza dosarului familiei Topescu (tatal cazuse in dizgratia regimului comunist, iar mama era plecata in Germania). Cristina Țopescu a povestit, pe larg,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 noiembrie, la hotel Lido din Timișoara, Muzeul Satului Banațean din Timișoara a deschis lucrarile simpozionului științific “Tradiție și modernitate in satul romanesc”, eveniment aflat la ediția a IV-a. Marea manifestare reunește cercetatori și specialiști din muzee și instituții de profil…

- Astra Arad concureaza cu compania turca Bozankaya pe piata din Romania. Licitatiile pentru achizitionarea de tramvaie noi in Timisoara, Bucuresti si Resita au fost castigate de compania din Turcia, in timp ce Astra va livra tramvaie la Arad, Cluj-Napoca, Oradea si Galati.

- Astra Arad concureaza cu compania turca Bozankaya pe piata din Romania. Licitatiile pentru achizitionarea de tramvaie noi in Timisoara, Bucuresti si Resita au fost castigate de compania din Turcia, in timp ce Astra va livra tramvaie la Arad, Cluj-Napoca, Oradea si Galati.

- UTA a avut un meci neașteptat de ușor, ieri, contra celor de la Gloria Buzau. Tehnicianul oaspeților, Ilie Stan a preferat sa lase acasa mai mulți titulari, printre care și vedetele echipei, Vali Alexandru și Vali Munteanu. La final, el a explicat ca a preferat sa odihneasca mai mulți jucatori,…

- Eduard Novak vrea ca ciclismul romanesc sa aiba, pentru prima data in istorie, un reprezentant la Jocurile Olimpice in proba de velodrom. Președintele Federației Romane de Ciclism a apelat la Kyleigh Manners, antrenorul galez care va pregati, in urmatorii ani, loturile naționale de velodrom. Singurul…

- Cele mai rapide trenuri europene parcurg și 600 - 700 km fara sa opreasca și în mai multe țari sunt pe sute de km viteze medii de 150 km/h. În aceste condiții, în Franța, Spania, Germania sau Italia sunt rute unde trenurile au câștigat lupta cu avionul. Mai jos puteți citi cum…

- Timp de o luna, Brasovul devine epicentul artelor vizuale. Publicul iubitor de arta va putea vedea operele a peste 200 de artisti, in 20 de spatii expozitionale din Brașov Evenimentul aflat la prima ediție, se va desfașura in perioada 20 octombrie – 20 noiembrie, cand vor fi vernisate expozitii de autor…

- Sala de Expoziții Atrium Mall din Arad, de la etajul al doilea al centrului comercial, va gazdui astazi, incepand cu ora 18, vernisajul ediției cu numarul 19 a Salonului Internațional de Fotografie „Ars Fotografica”, organizat de Asociația Foto Club Arad, in parteneriat cu Centrul Cultural…