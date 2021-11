Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a pierdut la Farul cu 1-0, oferind o a doua repriza cu mult sub asteptari. La finalul partidei de la Ovidiu, antrenorul Stiintei , Laurentiu Reghecamf, s-a declarat dezamagit de prestatia elevilor sai, in special a celor care au intrat pe parcurs. „A fost un joc foarte slab facut…

- Anamaria Prodan nu s-a ferit sa faca declarații de cand s-a aflat ca L aurențiu Reghecampf a depus actele de divorț . Impresara a aparut și in emisiunea lui Catalin Maruța, și-a lansat și cartea intitulata „Da, sunt cea mai buna”, și a acordat și mai multe interviuri in care a vorbit despre separarea…

- Scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan e in plina desfașurare, dupa ce antrenorul de la CSU Craiova a anunțat public ca a depus actele de divorț. Daca tehnicianul a evitat sa mai ofere și alte reacții ulterioare, in schimb impresara l-a atacat de mai multe ori, inițial pe conturile…

- Gigi Becali este recunoscut pentru relația foarte buna pe care a avut-o in trecut cu impresara Anamaria Prodan, dar și cu Laurențiu Reghecampf, antrenorul care i-a adus mai multe performanțe atat pe plan intern, cat și extern. Cu toate acestea, intre afaceristul din Pipera și Anamaria Prodan s-a iscat…

- Bucureștenii au fost nevoiți sa evolueze de-a lungul anilor fie pe Arena Naționala sau fie la Giurgiu in partidele de acasa, dupa ce a fost alungata din Ghencea ca urmare a scandalului de proporții dintre Gigi Becali și Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Deși conducatorii „militarilor” au dat de ințeles…

- Edi Iordanescu, noul antrenor al FCSB, susține ca a readus echipa pe linia de plutire in campionat, insa ocupa fix aceeași poziție ca in momentul in care a preluat-o, iar intr-o ierarhie realizata pe ultimele 5 etape, Iordanescu junior e depașit de Ciobotariu și e la același nivel cu FC Argeș și Farul.…

- Mulți dintre foștii fani ai cuplului sunt curioși in privința afacerii lasate de Borcea pe mainile fostei soții. Ce s-a intamplat cu restaurantul afaceristului din America ce a ramas in grija Alinei Vidican? ‘La Vendetta’, afacerea lui Borcea administrata de Alina Vidican: ce s-a intamplat cu restaurantul…

- Un tanar in varsta de doar 18 ani a ”reușit” sa se faca remarcat de polițiști, devenind, practic, protagonistul unui episod desprins parca dintr-un film de acțiune. Totul s-a intamplat luni dupa-amiaza in Nadovari, județul Constanța. Insa despre intregul episod s-a aflat abia marți, pe 24 august. In…