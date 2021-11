Stiri pe aceeasi tema

- Un episod din „The Simpsons” in care familia americana merge in Piata Tiananmen a fost retras de pe platforma americana Disney+ la Hong Kong. Absenta acestui episod provoaca temeri prin faptul ca cenzura va deveni norma in centrul financiar, la fel ca cea in vigoare in China continentala, arata News.ro.…

- Un chinez care a disparut timp de 16 ani dupa ce nu a absolvit facultatea s-a reunit in sfarsit cu familia sa, scrie Insider. Barbatul in varsta de 39 de ani, care este cunoscut doar sub numele de familie, Wang, s-a reunit cu familia sa in orasul Xi"an din China pe 16 noiembrie. Xiashi News, presa local…

- Joe Biden și Xi Jinping au convenit sa înceapa sa ia în considerare discuții „strategice” pentru controlul armelor între cele doua puteri nucleare, a declarat marți un înalt oficial de la Casa Alba, dupa un summit virtual între președinții SUA și China, potrivit…

- Președintele american Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping au discutat despre practicile Chinei în Tibet, Hong Kong și Xinjiang, dar și alte subiecte disputate, a anunțat Casa Alba într-un comunicat, dupa ce președintele american și omologul sau chinez au avut o discuție virtuala…

- Dificultațile sectorului imobiliar din China, împovarat de datoriile gigantului Evergrande, ar putea prezenta riscuri pentru creșterea globala și ar putea afecta Statele Unite, potrivit raportului de stabilitate financiara al Fed publicat luni și citat de AFP. „Tensiunile din sectorul imobiliar…

- China a interzis majoritatii oraselor sa mai construiasca zgarie-nori, avertizand ca oficialii locali care autorizeaza astfel de proiecte vor fi facuti responsabili. Aceasta țara are in prezent unii dintre cei mai inalti zgarie-nori. Printre impozanții zgarie-nori ai Chinei se numara si Turnul Shanghai,…

- Este bine cunoscuta poziția Chinei, care considera Taiwanul drept o provincie a sa și ca Beijingul este singurul in drept sa reprezinte China la ONU. Guvernul de la Taipei revendica insa dreptul de a fi și el prezent la Națiunile Unite. Un comunicat citat de Reuters, Departamentul de stat al SUA, anunța…

- China a desfașurat duminica o incursiune de anvengura in spațiul aerian al Taiwanului, a acuzat Ministerul Apararii de la Taipei, care a precizat ca au fost implicate 19 avioane militare, inclusiv bombardiere nucleare, relateaza BBC. Oficialii din Taiwan se plang, de mai bine de un an, de violarile…