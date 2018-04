Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar ar trebui redus sub nivelul ciclic neutru, atat pe termen scurt cat si ulterior, la 1,5% din PIB pana in 2020, contribuind la revenirea lina la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) al Romaniei, conform angajamentelor fata de UE, se arata in documentul publicat vineri de Fondul…

- Cercetatorii de la Universitatea St. George din Londra au descoperit ca utilizarea pedometrelor, dispozitive pentru numarat pasii, poate avea un efect mai benefic pentru schimbarea stilului de viata pe termen lung, la 3-4 ani dupa efectuarea unui...

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia.

- Respectarea angajamentele luate in mod voluntar in cadrul Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, semnat de 197 de natiuni, nu va stavili cresterea nivelul apelor marilor si oceanelor cu 0,7 - 1,2 metri pana in anul 2300, conform unui nou studiu stiintific publicat miercuri, citat de…

- Bronsite acute si cronice, crize de astm, boli cardiovasculare, alergii la polen, cancere pulmonare si ale cailor respiratorii si afectiuni ale aparatului reproducator se numara printre consecintele concrete pe care poluarea aerului le genereaza asupra sanatatii oamenilor,

- Cercetatorii trag un semnal de alarma in ceea ce priveste nivelul oceanelor. Specialistii sunt de parere ca acesta ar putea crește 65 de centimetri pana la sfarșitul secolului, o cifra de doua ori mai mare fața de previziunile anterioare.

- Microparticulele de plastic prezente in apele oceanelor reprezinta un pericol pentru animalele marine ce se hranesc prin filtrarea apei, precum pisicile de mare balenele si rechinii, avertizeaza un studiu publicat luni de oameni de stiinta din Australia, citat de Xinhua si DPA. Cercetarea…

- Legalizarea marijuanei pentru scopuri medicinale a dus la o scadere accentuata a infractionalitatii in statele din SUA aflate la granita cu Mexicul, demonstreaza un nou studiu, citat de Guardian. In cercetarea intitulata “Sunt organizatiile mexicane de traficanti lovite de legalizarea ‘ierbii’? Efectul…