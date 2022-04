Episcopul Giurgiului, Ambrozie: La Paşte nu ne urăm „Sărbători Fericite” Episcopul Giurgiului, Ambrozie, a mentionat in Pastorala sa de Paste ca in aceasta zi nu ne uram „Sarbatori fericite”. „Multi dintre dumneavoastra v‑ati impartasit cu trupul si sangele Domnului. Nu ingaduiti sa va fie spre osanda, ci spre viata vesnica! Cautati lumina cea neapusa a Invierii si nu stralucirea obositoare a sarbatorii lumesti. Nu cadeti prada cuvintelor desarte, caci la Paste nu ne uram unii celorlalti „Sarbatori fericite!”, ci marturisim ca „Hristos a inviat!”. Priviti‑le pe toate cu bucurie si cu intelegere duhovniceasca, lasati la o parte invidia si ura, dusmaniile de tot felul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

