- In acest an, in data de 28 mai, se implinesc 100 de ani de la nașterea vrednicului de pomenire Justinian Arhiepiscopul. Cuz acest prilej la Manastirea Rohia are loc Sfanta Liturghie oficiata de Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopul Maramureșului și Satmarului. Un alt…

- Duminica, 18 aprilie 2021 (a cincea din Postul Mare, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului liturghisește impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar, la Manastirea „Sfanta Ana” Rohia, Protopopiatul Lapuș. Prezența…

- Ieri, 02 aprilie, cu incepere de la ora 16:00, Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a savarșit Sfanta Liturghie a Darurilor inainte sfințite, apoi a rostit un cuvant de invațatura la parohia cu hramul „Sfantul Ierarh Nicolae”…

- La implinirea a treizeci de ani de la hirotonia intru Arhiereu care a avut loc la Catedrala Mitropolitana din Iași, Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților a fost prezent la hramul Manastirii Moldovița, județul Suceava, protopopiatul Campulung Moldovenesc. Cu acest prilej,…

- In prima duminica din Postul Pastelui (a Ortodoxiei) - 21 martie 2012, credinciosii din Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" - Marginea, Protopopiatul Radauți, l-au avut in mijlocul lor la Sfanta Liturghie pe Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al ...

- In Duminica Izgonirii lui Adam din Rai sau a Lasatului sec de branza, Inaltpreasfintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, a oficiat Sfanta Liturghie in Catedrala Arhiepiscopala „Sfantul Ierarh Nicolae și Sfantul Apostol Andrei“ din municipiul Galați, impreuna cu soborul de preoți și…

- Sfintii Cuviosi Parinti straromani Ioan Casian si Gherman, care au vietuit pe meleagurile Scythiei Minor in secolul al IV-lea, sunt praznuiti in chip cu totul special in Arhiepiscopia Dunarii de Jos. In ajunul sarbatorii, Inaltpreasfintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, inconjurat…

- Inaltpreasfințitul Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, iși serbeaza astazi, 28 februarie 2021, ocrotitorul spiritual, pe Sfantul Ioan Casian. Ierarhul s-a nascut in 18 martie 1955, in comuna Lopatari, jud. Buzau, din parintii Vasile si Rada Craciun, la botez primind numele Costica;…