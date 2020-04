Episcopia Romano-Catolică donează spitalelor ventilatoare mecanice şi tuneluri de decontaminare Acestea au costat fiecare cate 8.000 de lei, fiind achizitionate direct de la furnizori, suma totala a donatiei fiind de 64.000 de lei. Suplimentar, Episcopia a reusit sa achizitioneze si cinci ventilatoare mecanice pentru asistarea pacientilor in stare grava, care au fost donate catre Spitalul de Urgente din Suceava, costurile totale fiind de aproximativ 7.000 de euro un aparat, 35.000 de euro in total. „Ajutorul pe care poate si trebuie sa-l ofere Biserica, asa cum este (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

