- Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad a fost desemnat unitate suport pentru pacientii COVID-19, in ciuda faptului ca unitatea medicala este lipsita de dotari, avand la dispozitie doar 7 ventilatoare si 13 monitoare pentru functii vitale.

- Primaria Blaj anunța ca a fost deschis și cont in euro pentru cei care vor sa ajute spitalul din municipiu cu donații, in contexul in care unitatea a fost propusa ca spital-suport pentru cazurile de COVID-19. ”Toți cei care doresc, persoane fizice și juridice, pot dona bani pentru achiziționarea de…

- Sprijin financiar pentru spitalele județene din Dambovița și Hunedoara HeidelbergCement Romania a sprijinit Fondul de Urgența inițiat de Asociația pentru Post-ul DAMBOVITA Covid-19: HeidelbergCement a donat Spitalului Judetean șase paturi de terapie intensiva și un monitor de funcții vitale apare prima…

- Dupa ce miercuri, 25 martie 2020, conducerea Spitalului Municipal Campina a primit un ordin de la Direcția de Sanatate Publica, prin care se anunța ca spitalul campinean devine unitate-suport COVID 19, adica un spital in care sa fie tratați pacienți infectați cu noul coronavirus, dar care sufera și…

- Zeci de spitale din țara devin unitați-suport COVID 19, adica spitale unde vor fi internați doar pacienți infectați cu noul coronavirus și persoane izolate la domiciliu ori aflate in carantina, care au și alte patologii, alte probleme de sanatate pentru care trebuie sa li se faca tratamentul necesar,…

- Ziarul Unirea Spitalul Municipal Blaj va fi desemnat spital suport pentru tratarea cazurilor de COVID-19 in județul Alba Spitalul Municipal Blaj va fi desemnat spital suport pentru tratarea cazurilor de COVID-19 in județul Alba Primarul Municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a participat, in aceasta…

- CARANSEBEȘ – Vremurile excepționale pe care le traim cer masuri excepționale de urgența in domeniul sanitar, astfel ca, cel mai probabil de joi, Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș devine unitate medicala pentru pacienții cu COVID-19, un spital suport, singurul de acest gen din județ! Potrivit…

- DONAȚIE… Omul de afaceri Constantin Duluțe, in plina criza creata de coronavirus, face un gest impresionant pentru locuitorii județului Vaslui. A cumparat un aparat Real Time PCR care va fi donat Spitalului Municipal de Urgența „Elena Beldiman” din Barlad. Aparatul va ajunge in unitatea spitaliceasaca…