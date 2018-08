Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere in cazul incendiului de la Palatul Episcopal din Oradea. De asemenea, pompierii au demarat o ancheta pentru a stabili cauzele incendiului devastator produs la cladirea Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- O comisie formata din pompieri, politisti, reprezentanti ai Episcopiei Greco-Catolice de Oradea si ai Primariei se afla in aceasta dimineata in Palatul Episcopal din Piata Unirii pentru a cauta raspunsuri in legatura cu incendiul care a distrus cladirea de patrimoniu.

- Un clujean aflat in vizita din Oradea a surprins imagini ale Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea cu putin inainte de incendiul care a mistuit acoperisul cladirii si tavanul de la etajul I. Autorul filmarii este convins ca e vorba de scurtcircuite la instalatia de iluminat arhitectural a cladirii.

- Secretarul de stat in Ministerul Culturii Alexandru Pugna, prezent sambata seara la Oradea, a lansat un apel la unitate catre toti romanii sa vina in sprijinul reabilitarii Palatului greco-catolic mistuit de flacari. “Este extrem de dureros ceea ce s-a intamplat ...

- Șase persoane au suferit atacuri de panica din cauza șocului produs la vederea incendiului. Flacarile au cuprins doar acoperișurile caselor, locuințele au fost grav afectate de apa care s-a scurs in urma stingerii incediului. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu…

- Declarația se depune de catre persoanele care au obligația declararii veniturilor realizate din Romania sau/și din strainatate in anul 2017, declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2018 și de catre persoanele care au obligația declararii venitului…

- Valoarea totala a pagubelor produse in infrastructura județului Suceava, in urma fenomenelor meteo periculoase, din perioada 28 iunie-9 iulie 2018, se cifreaza la 42.158.000 lei, valoare estimativa. Conform raportului privind valorile estimative ale pagubelor in infrastructura, raport inaintat de…

- Pentru stingerea incendiului au intervenit, miercuri dupa-amiaza, 15 masini speciale si 97 de pompieri. Norii de fum grosi au intunecat o parte din Capitala britanica. Pompierii actioneaza pentru stingerea incendiului ce a izbucnit in hotelul de 5 stele, din centrul Londrei, Knightsbridge, in aceasta…