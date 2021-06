Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a anuntat sambata ca va inceta sa mai obtina in secret convorbirile telefonice si mesajele electronice ale jurnalistilor de investigatie politica, mai ales in cazul unor scurgeri de informatii in sfera politica, punand capat unei practici adesea criticate sub motivul ca aduce atingere…

- În timpul mandatului președintelui Donald Trump, Departamentul de Justiție al SUA a interceptat, în secret, desfașuratorul convorbirilor telefonice avute de patru reporteri New York Times, pe perioada a nu mai puțin de patru luni, în 2017, cu scopul de a afla care erau sursele jurnaliștilor,…

- ​Presedintele american Joe Biden a revocat un decret al fostului presedinte Donald Trump care cerea autoritatilor de reglementare sa limiteze protectiei fata de raspunderea pentru continut pentru companiile de media sociala, transmite Reuters citata de news.ro.Casa Alba a publicat vineri seara…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, analizeaza din ce in ce mai mult situatia candidaturii pentru un nou mandat in anul 2024 si considera ca exista "posibilitatea foarte reala" de a-l avea ca adversar pe Donald Trump, afirma Ron Klain, seful Cancelariei prezidentiale de la Washington, anunța…

- Administratia americana va reuni in aceasta saptamana patru familii de migranti separate la frontiera dintre SUA si Mexic sub administratia presedintelui Donald Trump, au declarat responsabili de la Washington, ceea ce constituie un prim pas spre realizarea unei promisiuni facute in campania electorala…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sâmbata ca va creste limita de refugiati primiti de Statele Unite anul acesta, la o zi dupa ce a fost criticat de democrati pentru ca a fost de acord sa mentina cifra scazuta, scrie Reuters ș News.ro.Biden a semnat vineri un ordin prin care a…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Intrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include intalniri ale lui Joseph Biden cu liderul Coreei de…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo întrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Întrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include întâlniri ale lui Joseph Biden…