Episcop închis în Nicaragua, pentru că se crede că incită lumea împotriva președintelui Daniel Ortega Conform agenției catolice de știri SIR, mai mulți episcopi și mai multe inalte fețe bisericești din lume iși exprima solidaritatea cu monseniorul Rolando Alvarez din Nicaragua, episcop de Matagalpa, care a fost, cum anunța sursa citata, asediat de poliție. Sub acuzația de incitare la violența in vederea destabilizarii țarii, poliția nicaraguana l-a blocat – a se citi l-a inchis – pe monseniorul Rolando Jose Alvarez Lagos, din Dieceza de Matagalpa și Esteli, impreuna cu șase laici și șase preoți, in palatul episcopal din Matagalpa. Poliția susține ca Biserica și Alvarez Lagos ar fi in mod fațiș… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

