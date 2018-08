Epilogul tragediei din Genova: Decizia autorităților italiene - detalii CHIȘINAU, 24 aug — Sputnik. Construcțiile ramase ale podului rutier, care s-a prabușit pe 14 august în Genova, vor fi demolate în întregime, a anunțat președintele regiunii Liguria, Giovanni Toti, care conduce celula de criza pentru eliminarea consecințelor tragediei. © Photo: Instagram / Vigili del FuocoVideo de groaza cu momentul prabușirii podului la Genova: Va poate afecta emotional "Vom demola acest pod, la sigur. Timp de cinci zile compania "Autostrade per l'Italia" va prezenta structurii pentru gestionarea situațiilor excepționale un plan sau câteva… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

