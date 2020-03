Epilogul numirii procurorilor de rang înalt - Represalii sau 'pupat toți piața endependenți'? Procedura de numire pentru funcțiile de șefi ai marilor parchete s-a incheiat, dupa o lupta s-a dus pana in ultimul moment. Departe de a fi una perfecta, procedura de selecție a adus in funcții persoanele agreate de conducerea politica a țarii, in confirmitate cu modul in care arata arhitectura statului. A nu se ințelege ca decidenții politici și-au asumat aceste numiri ca fiind politice. Nu, daca ii intrebam pe ei, ne vor spune ca a avut loc o procedura transparența și cei mai buni candidați au fost selectați. In mod normal, fraza ar fi continuat - "cu avizul CSM", dar nu e cazul. De… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

