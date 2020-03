Epilare definitivă: avantaje şi dezavantaje. Cât costă și ce înseamnă Tehnicile de epilare definitiva te ajuta sa scapi de grija parului nedorit. Afla ce inseamna epilarea definitiva, cat dureaza, cat costa si daca este cu adevarat definitiva. Daca nu vrei sa-ti petreci intreaga vara in pantaloni lungi si fuste pana in pamant, va trebui sa duci grija parului nedorit, care iti da batai de cap indiferent ce metoda de epilare folosesti. Epilarea definitiva te ajuta sa scapi de o grija odata pentru totdeauna. E drept totusi ca necesita o oarecare investitie. Ce inseamna epilare definitiva Epilarea definitiva se obtine cu ajutorul unui dispozitiv care foloseste lumina… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii din Romania, crestere cu 25% la epilare definitiva cu laser in ultimul an Daca in trecut acestia alegeau sa nu intervina asupra aspectului natural ori sa apeleze la lame de barbierit ori aparate de tuns, in ultimul timp epilarea laser castiga din ce in ce mai mult interes. Conform specialistilor…

- Un medicament folosit pentru tratamentul unor infecții bacteriene revine pe piața, dupa patru ani in care producția sa a fost sistata. Este vorba despre antibioticul Moldamin, produs de compania Antibiotice Iași. Compania a anunțat ca a reinceput fabricarea lui. Prețul din farmacii va fi 30 de lei.…

- Bisaccia, un orașel rural din sudul Italiei, se alatura campaniei pentru repopularea zonei și scoate la vânzare câteva zeci de case, fiecare la prețul de un euro, informeaza site-ul postului CNN. În campanie sunt și câteva orașe din Sicilia, care vând case vechi…

- NEVERSEA este cel mai mare festival de la malul marii, atragand in fiecare an peste 200.000 de tineri pe litoral. NEVERSEA 2020: Cand va avea loc festivalul Festivalul va avea loc intre 2-5 iulie 2020 pe plaja Neversea, in Constanța. NEVERSEA 2020: Cat vor costa biletele Acces General – 114 de euro…

- UNTOLD este de departe cel mai mare festival din Romania, aducand in fiecare an aproape 400.000 de mii de oameni in Cluj-Napoca. UNTOLD 2020: Cand va avea loc festivalul Festivalul va avea loc intre 30 iulie și 2 august, in Parcul Central din Cluj-Napoca, avand mainstage-ul, ca de obicei, pe stadionul…

- CFR a anunțat ca biletele pentru calatoriile pe ruta București-Brașov se vor ieftini. Potrivit operatorului feroviar, prețurile vor fi reduse cu 15% pana 35% in weekend. Astfel, o calatorie Bucuresti-Brasov va costa 16,66 lei cu un tren Regio Expres, potrivit unui comunicat al CFR. Pentru fiecare sfarsit…

- Ziarul Unirea Guvernul a decis: Țigarile se scumpesc de la 1 ianuarie. Cat va costa un pachet de țigari Guvernul a decis: Țigarile se scumpesc de la 1 ianuarie. Cat va costa un pachet de țigari Din prima zi a noului an se vor scumpi din nou tigarile cu 40 de bani pachetul. Totul, dupa ce Guvernul a…

- La inceput de iarna, Primaria Timișoara a marit prețul gigaloriei, insa persoanele racordate la sistemul centralizat de termoficare nu vor fi nevoite sa scoata mai mulți bani din buzunar. Asta pentru ca municipalitatea a crescut și subvenția pentru caldura. Concret, ieri, pe masa aleșilor locali, in…