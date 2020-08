Stiri pe aceeasi tema

- MINCINOS… Soc la Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui, dupa ce adjunctul comandantului a fost dat pe mana procurorilor. Este vorba despre comisarul sef de politie Petre Maximiuc, care, desi stia ca este posibil infectat cu Covid-19, a venit la serviciu. Cei care au sesizat acest lucru…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau au deschis miercuri un dosar penal privind zadarnicirea combaterii bolilor care il vizeaza chiar pe seful epidemiologilor din Directia de Sanatate Publica Buzau. Carmen Scantei este acuzata ca si-a continuat activitatea in institutie dupa ce a aflat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau au deschis miercuri un dosar penal privind zadarnicirea combaterii bolilor care il vizeaza chiar pe șeful epidemiologilor din Direcția de Sanatate Publica Buzau. Carmen Scantei este acuzata ca și-a continuat activitatea in instituție dupa ce a aflat…

- Pe 14 mai 2020, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța dispunea o prima clasare a unei plangeri penale formulate de catre „Asociația pentru Libertatea de Conștiința", prin reprezentant legal Emil Moise. Acesta il acuza pe IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și alți doi preoți de infracțiunea…

- Senatorul PNL Vergil Chitac, infectat cu coronavirus, a fost "iertat" de dosarul deschis pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Decizia de clasare a fost luata de Parchetul de pe langa ICCJ, care spune ca politicianul nu a incalcat nicio regula in ce priveste prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a dispus clasarea unui dosar in care un preot clujean a fost acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor, in urma unei slujbe religioase oficiate in luna aprilie. "In raport cu situatia de fapt, se constata ca acuzatiile aduse lui Marian Bogdan-Sergiu,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a dispus clasarea unui dosar in care un preot clujean a fost acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor, in urma unei slujbe religioase oficiate in luna aprilie, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut fața de compania…

- Procurorii buzoieni fac verificari pentru ”zadarnicirea combaterii bolilor”, dupa ce o persoana a reclamat ca DSP nu a dispus testarea tuturor angajatilor Spitalului Judetean, desi s-au confirmat mai multe cazuri de coronavirus, anunța news.ro.Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau a anuntat,…