Epidemiologul Octavian Jurma avertizeaza: Omicorn nu este ”doar o gripa”. Este un cal troian. Cruța adulții in schimbul copiilor Epidemiologul Octavian Jurma face o radiografie sumbra campaniei de vaccinare din Romania: „Ținta de 10 milioane de romani vaccinați cu minim o doza s-a mutat in iulie 2023. Asta vine cam dupa valul 7”, iar sintagma „Omicron e doar o gripa” e „tot ce mai lipsea coșciugului campaniei de vaccinare”. „Tot ce mai lipsea la […] Citește Epidemiologul Octavian Jurma avertizeaza: Omicorn nu este ”doar o gripa”. Este un cal troian. Cruța adulții in schimbul copiilor in Alba24…