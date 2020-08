Stiri pe aceeasi tema

- A treia zi cu peste 1.000 de noi cazuri de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.119 de noi imbolnaviri de COVID-19, potrivit datelor publicate vineri de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul a ajuns la 42.394.

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Vineri, 17 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a dat publictații un nou raport lagat de coronavirus. Așa cum nu era de așteptat – venind vara – Covid-19 imbolnavește și ucide dupa masurile pripite sau forțate de relaxare. Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate…

- Viorel Hușanu: Este nevoie de o lege clara, care sa nu starneasca suspiciuni populației Semnal de alarma tras de Uniunea Sindicala Sanitas București. "In momentul de fața, toate paturile de Terapie Intensiva din spitalele Covid, din toata țara, sunt ocupate", spune la RFI, Viorel Hușanu, președintele…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta un nou record trist in Romania – 777 de imbolnaviri in ultimele 24 de ore, 19 decese. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați și 2.146 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare.…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica in bilantul oficial din 16 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați și 2.146…

- Nou record nedorit in ceea ce privește numarul de imbolnaviri. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 698 de noi cazuri de COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, pana sambata, in Romania au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- In ultimele zile au fost prelucrate un numar record de teste in Romania, dar in ultimele 24 de ore numarul acestora a scazut la doar 5561.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 119 noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment,…