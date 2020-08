Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila, președinte al Societații Romane de Microbiologie, susține ca urmatoarele saptamani vor fi foarte grele, intrucat este așteptata o creștere a numarului de pacienți care au nevoie de terapie intensiva. De asemenea, el vorbește și despre o creștere a numarului de decese.

- UPDATE luni, 20 iulie 2020, ora 13:00. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut cu 681 de noi imbolnaviri, ajungand la totalul de 38.139, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica.

- O noua creștere ingrijoratoare a numarului cazurilor de coronavirus a fost raportata, duminica, in Romania. Bilanțul total a ajuns la 37.458, dupa ce au fost anunțate alte 767 de imbolnaviri.

- Numarul de cazuri de coronavirus in Romania a ajuns la 35.003, dupa ce, joi, au fost raportate 777 de noi persoane depistate cu COVID-19. In total, au fost externați 22.189 de pacienți vindecați, iar 1.971 de oameni au murit.

- Astazi, 16 iulie, Bucureștiul conduce in topul localitaților cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, urmat de județul Argeș și de județul Brașov. Capitala a inregistrat o creștere record: 111 cazuri noi de coronavirus.Cum arata topul județelor cele mai afectate de coronavirus…

- „Sistemul de sanatate din Romania a trecut printr-o experienta, din fericire pentru noi o experienta mult mai usoara decat s-a intamplat in Europa de Vest. Daca vom mentine acest numar de cazuri in crestere, sistemul va fi sufocat si vor aparea probleme serioase", a precizat dr. Florin Rosu in timpul…

- Romania se afla in a cincea saptamana consecutiva de creștere a numarului de cazuri noi de coronavirus, dupa ce in intervalul precedent de cinci saptamani consecutive inregistrase numai scaderi, arata o analiza publicata de Agerpres. Țara noastra nu este singulara: trendul de creștere se manifesta la…

- Ultimele statistici ale INSP aratau o creștere semnificativa a cazurilor de coronavirus in ultimele zile astfel ca urmatoarea perioada va fi definitorie pentru viitoarele masuri de relaxare, a explicat Alexandru Rafila, intr-o declarație, la Digi24. Erau raportate pana vineri la pranz238 de cazuri noi…