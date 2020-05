Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca oamenii sa fie nevoiti sa traiasca cu anumite restrictii inca doi ani sau mai mult pentru a tine sub control noul coronavirus, potrivit omului de stiinta care conduce grupul de lucru al guvernului elvetian pentru gestionarea epidemiei de COVID-19, relateaza DPA, citata de Agerpres.

- Estimam ca in Europa, ratele de economisire ale gospodariilor ar putea crește cu pana la 20 de puncte procentuale, ajungand la o medie de 36% in trimestrul 2 al anului 2020 (a se vedea figura 1). Aceasta inseamna economii suplimentare de 1,3 trillioane EUR sau de 10% din PIB. Economiile totale ar putea…

- Sute de persoane au protestat, sambata, in Berlin, fata de restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de Covid-19. Politia a anuntat ca a arestat peste 100 de persoane. Protestatarii au strigat...

- In Timiș, nu toți locuitorii respecta restricțiile de circulație impuse de Ordonanța Militara nr. 3, pe timpul pandemiei de coronavirus. Exista amenzi și sunt aplicate de polițiști și jandarmi. Peste o suta de sancțiuni in 24 de ore. In județul Timiș, in cursul zilei de joi, 23 aprilie, polițiștii timișeni…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat luni ca relaxarea masurilor nu inseamna finalul pandemiei si directorul Tedros Adhanom a anuntat ca peste 600 de spitale din lume ar putea inscrie pacienti in studii clinice pentru medicamente impotriva Covid-19, potrivit news.ro.In conferinta de…

- Deputatul PSD Ciprian Șerban face un apel la populație sa respecte regulile impuse de autoritați și sa stea acasa pentru a stopa raspandirea infectarilor cu COVID -19. „Dragii mei prieteni și critici, Va rog, aduceti-va contribuția și fiți parte a stoparii raspandirii COVID-19! Fiecare zi care trece…

- Guvernul Elvetiei lucreaza la sprijinirea directa a companiilor afectate de scaderea cererii, in urma epidemiei de coronavirus (Covid-19), dar nu va adopta un program amplu de stimulare, a afirmat Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, directorul Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice (SECO),…