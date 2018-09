Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a confirmarii evolutiei Pestei Micilor Rumegatoare PMR in Bulgaria, in Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA a intreprins actiuni de prevenire a introducerii virusului acesti boli in Romania. In data de 24 august a fost organizata o videoconferinta cu…

- Dosare penale pentru cei care au introdus ilegal in Romania produse din carne infectata cu pesta porcina. Informatia fost comunicata de secretarul Ministerului de Interne de la Bucuresti, Raed Arafat, care a mai precizat ca produsele au fost ascunse la vama si ca nu detineau

- Atat Presedintia, cat si Ministerul Agriculturii au fost avertizati din anul 2016 ca vin porcii mistreti din Ucraina bolnavi de pesta porcina si Romania va fi condamnata, insa ideea nu a avut niciun ecou, atrage atentia directorul general al Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Musca, potrivit…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa, care apartine SC TEBU Consult...

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) anunța, intr-un comunicat transmis marți, ca a intreprins masuri de prevenire a apariției pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria.„Primul…

- Bulgaria construiește un gard la granița terestra cu Romania (139 de km) pentru a preveni accesul animalelor care poarta virusul pestei porcine, mai cu seama al mistreților, anunța publicația SofiaGlobe, scrie g4media.ro. In plus, autoritațile bulgare vor dezinfecta autovehiculele romanești ...

- Medicii veterinari au înregistrat, în mai putin de doua saptamâni, 37 de focare de pesta porcina africana (PPA) în cinci unitati administrativ-teritoriale din judetul Tulcea.