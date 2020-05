Epidemiile cumplite care au lovit Iașul în ultimii 100 de ani. Covid-19 pare o joacă Putini stim astazi ca epidemiile au facut ravagii in Romania ultimilor o suta de ani. Dupa aparitii si manifestari punctuale la inceputul secolului trecut, prima a lovit tara cumplit odata cu impresurarea ei de catre armatele germane, austro-ungare si bulgare. Insa, in timp ce lumea se confrunta cu pandemia de gripa spaniola, Iasul - si Moldova, cat mai ramasese pe atunci din Romania - aveau un alt inamic. „Tifosul exantematic a fost adeva (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

